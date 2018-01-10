В Закарпатской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли девушку, которая в горах сорвалась с обледеневшего склона и скатилась в 300-метровую пропасть, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 9 января в 19:20 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что во время прохождения туристического маршрута в районе долины Рогнеска (подножие г. Петрос Раховского района) девушка сорвалась с обледеневшего склона и скатилась в 300-метровую пропасть. В результате падения она получила травму ноги и рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться.

О том, что случилась беда, спасателям сообщил мужчина, который вместе с ней находился на маршруте и стал свидетелем того, что произошло. Он не растерялся: спустился к пострадавшей и до прибытия спасателей, находился возле нее.

Для проведения поисково-спасательных работ в район г. Петрос было направлено 8 человек личного состава и 2 единицы техники Ясинянского и Раховского горных поисково-спасательных отделений.

В сложных погодных условиях (значительный снежный покров и угроза схода лавин) в 00:50 10 января спасателям удалось добраться до места пребывания туристов. Пострадавшей немедленно были введены обезболивающие препараты и наложена шина на травмированную ногу. Из-за ночного времени суток и опасности схода лавин, спасатели приняли решение подождать до начала светового дня.

Уже утром, минуя лавиноопасные участки, с помощью специальных носилок, спасатели начали транспортировку травмированной женщины. Преодолев расстояние около 7 км, сотрудники ГосЧС добрались до своего транспортного средства и отвезли пострадавшую в Раховскую районную больницу и в 15:10 10 января передали ее медикам. В настоящее время жизни девушки уже ничего не угрожает.