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Министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что во время работы назначенной им комиссии по расследованию Смоленской катастрофы были найдены доказательства, которые указывают на два взрыва на борту президентского самолета ТУ-154М, разбившегося 10 апреля 2010 года под Смоленском.

Мацеревич подчеркнул, что комиссия Ежи Миллера, занимавшаяся расследованием Смоленской катастрофы при предыдущем правительстве, фальсифицировала данные полученных экспертиз, пытаясь не допустить распространения версии о взрыве, сообщает УНИАН.

«Мы располагаем экспертизой, она сохранилась в материалах комиссии Миллера. И мы можем подтвердить, что очевидным образом были идентифицированы два взрыва. Они точно описаны: их диаметр и место возникновения», - сказал глава Минобороны Польши.

Напомним, в Польше комиссия по расследованию Смоленской катастрофы обнаружила следы взрыва на левом крыле самолета, в котором погибла польская политическая элита в 2010 г. 

Лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет об итогах технического расследования. Непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и комиссией Миллера и создали вторую комиссию.

В седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы, в которых вину за произошедшее возложила на российских авиадиспетчеров.

 
ForUm

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