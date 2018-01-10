также в разделеОбщество
За годы независимости в Украине закрылись 253 вуза 4
В ФСБ заявили о задержании украинца, пробиравшегося в Крым 11
Суд закрыл дело против нардепа о пьяном вождении 15
Львовянке, провезшей патрульного на капоте, грозит до 5 лет тюрьмы 32
Полиция считает, что убийство Ноздровской не было спланированным 33
Митингующие разблокировали дороги к трем пунктам пропуска 593
Украина анонсировала новые переговоры по обмену заложниками 38
Освобожденные из плена ультрас: 25 декабря услышали, что Медведчук с Путиным все-таки договорились об обмене 34
Омбудсмен: Мэра Торецка снова могут арестовать 15
Треть россиян считают Украину врагом РФ 44
Полиция задержала «минера» фастовской электрички 24
Убийство Ноздровской: В реке нашли несколько ножей 73
Немецкую компанию оштрафовали за нарушение санкций против РФ 84
Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 17 января 25
Экспертиза обнаружила ДНК подозреваемого на теле Ноздровской 161
Главы МИД Украины и Румынии обсудят закон об образовании 27
В Карпатах сошли три лавины 29
«Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину 92

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску ООО «Телекомпания «Студия 1 + 1» к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино.

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры «О дополнении (обновлении) перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины» относительно включения в этот перечень гражданина Российской Федерации Федора Добронравова.

Также истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Госкино об аннулировании свидетельств на право распространения и демонстрирования фильмов.

Судебное заседание состоится 15 февраля.

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову, который является звездой украинского сериала «Сваты». 

28 ноября 2017 Добронравов внесен  в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

29 ноября Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги