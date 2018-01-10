Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску ООО «Телекомпания «Студия 1 + 1» к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино.

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры «О дополнении (обновлении) перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины» относительно включения в этот перечень гражданина Российской Федерации Федора Добронравова.

Также истец просит суд признать противоправным и отменить приказ Госкино об аннулировании свидетельств на право распространения и демонстрирования фильмов.

Судебное заседание состоится 15 февраля.

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову, который является звездой украинского сериала «Сваты».

28 ноября 2017 Добронравов внесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

29 ноября Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».