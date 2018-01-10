Арбитражный суд по делам спорта (CAS) заявляет о регистрации 42 обращений от российских спортсменов, которые стремятся отменить запрет участвовать в Олимпийских играх.

Суд в Швейцарии заявил, что дела будут рассмотрены с 22 января, ожидается, что окончательное решение будет до конца месяца, сообщает Радио Свобода.

Решение ожидается за девять дней до церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея). Мероприятие запланировано на 9 февраля.

МОК дисвалифицировал сборную России с Олимпийских игр-2018. Отдельные спортсмены могут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

В декабре Международный олимпийский комитет опубликовал решение, в котором говорится о приостановлении членства РФ в организации и обязательстве России уплатить штраф.



