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Международный олимпийский комитет опубликовал решение, в котором говорится о приостановлении членства РФ в организации и обязательстве России уплатить штраф, говорится в сообщении на официальном сайте МОК.

Приостановлено членство в организации как Олимпийского комитета России в целом, так и руководителя ОКР Александра Жукова, в частности. МОК обязал ОКР возместить расходы на проведение расследований и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования, сообщает УНИАН.

Кроме того, комитет пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх. Аналогичные санкции применены к бывшему замминистра спорта Юрию Нагорных.

Ранее МОК дисвалифицировал сборную России с Олимпийских игр-2018. Отдельные спортсмены могут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

 
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