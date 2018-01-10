Известный английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал рекламный видеоролик собственного бренда House 99, в котором звучит песня «Шо з-под дуба» украинской группы «ДахаБраха».

В прошлом году эта же композиция появилась в третьем сезоне сериала «Фарго» (Fargo) производства США.

«ДахаБраха» - украинская музыкальная этно-группа, организатором и художественным руководителем которого является Владислав Троицкий. Группа была создана специально для театрального проекта «Украина мистическая», который начал Влад Троицкий в центре современного искусства «Дах» в 2004 году. Впоследствии группа начала выступать отдельно.

В последнее время «ДахаБраха» преимущественно гастролирует за рубежом.