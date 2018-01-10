Старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года, сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, народный артист России скончался «после продолжительной тяжелой болезни».

О дате прощания и похорон будет известно позднее.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина.

В 1954 году поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола.

В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова «Они были первыми», где сыграл гимназиста Женьку.

Одна из наиболее запомнившихся его киноролей — в картине «Трое в лодке, не считая собаки» Наума Бирмана по произведению Джерома К. Джерома.