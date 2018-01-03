Среди лиц, которые 27 декабря были освобождены из плена боевиков «ЛДНР», есть подозреваемые в финансировании терроризма, передачи информации членам НВФ и прочих преступлениях. Об этом в комментарии 112 Украина рассказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он отметил, что список подобных лиц не ограничивается лишь военнослужащими, подозреваемыми в дезертирстве.

«Есть люди, которых подозревают в более тяжких преступлениях, потому что у некоторых есть подозрения относительно передачи определенной информации противнику. Относительно гражданских, то есть люди, которых подозревают в мошенничестве, финансировании терроризма и также – в передаче информации», - рассказал Тука.

Он уточнил, что из плена боевиков были освобождены 26 гражданских лиц, которые до этого проживали на оккупированной территории.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной. На подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

Советник Президента Юрий Бирюков заявил, что среди освобожденных 14 человек подозреваются в самовольном оставлении частей.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.