Польша приняла «много беженцев» из Украины, чем облегчила напряженность на восточном фланге блока, однако в ЕС об этом забывают или не замечают.

Об этом заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копцинська в интервью изданию wPolityce.pl.

По словам пресс-секретаря, позиция страны по приему мигрантов в рамках квот ЕС остается неизменной.

«Польша решает, может ли она принять беженцев, или нет. Это наше суверенное решение», - сказала она, сообщает «Европейская правда».

Копцинська также напомнила о том, что Польша облегчает напряженность на восточном фланге ЕС, когда принимает беженцев из Украины.

«Я хотела бы напомнить вам, что сейчас Польша приняла многих беженцев из Украины, где идет война. Может показаться, что Европейская Комиссия этого не заметила, хотя несомненно, что на востоке Украины происходит война, и там гибнут люди.

Благодаря тому, что мы пускаем беженцев из Украины, мы помогаем облегчить напряженность на восточном фланге Европейского Союза, и об этом, к сожалению, слишком часто забывают или даже хуже, не замечают наши западные партнеры», - сказала она.

По словам Копцинськой, Варшава попытается объяснить ЕС, что она оказывает помощь тех, кто страдает от войны, однако делает это иначе, чем этого пока требуют некоторые европейские страны.

Напомним, ранее новый польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, «принимая украинских беженцев», помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».

В ответ на это глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что украинские заробитчаны вносят значимый вклад в экономику Польши.