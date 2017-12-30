Европейский банк реконструкции и развития подтвердил готовность финансировать масштабный инвестиционно-ифраструктурний проект ПАО «Укрзализныця» по строительству второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская – Николаев – Колосовка, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Главной целью подписания гарантийного соглашения является привлечение ПАО «Укрзализныця» кредитных средств ЕБРР в объеме 150 млн Евро, что предусмотрено соглашением о предоставлении займа между Публичным акционерным обществом «Украинская железная дорога» и Европейским банком реконструкции и развития.

Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 30 декабря 2017 года, в Министерстве инфраструктуры Украины. Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 млн евро.

И.о. председателя правления ПАО «Укрзализниция» Евгений Кравцов отметил, что это результат совместных усилий правительства Украины, министерств инфраструктуры, иностранных дел, Минфина, Минюста, Минэкономразвития и компании. «Это один из ключевых инвестиционных проектов в 2018 году, который мы представили на заседании Кабинета Министров Украины. Он знаковый не только для «Укрзализныци», но и Украины в целом, ведь позволит расширить экспортные возможности страны через порт Николаева. Завершить работы планируется до 2021 года. Ежегодный экономический эффект благодаря реализации проекта составит 722 млн грн», - рассказал Кравцов.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет привлеченных кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития под государственные гарантии в объеме - 150 млн евро. Источником софинансирования проекта будут привлечены средства Европейского инвестиционного банка по финансовому соглашению, которое было подписано в декабре прошлого года.

Реализация проекта позволит увеличить пропуск грузов в направлении николаевских портов; сократить срок доставки снизить себестоимость перевозок, поскольку соотношение расходов между тепловозной и электротягой – 5 раз, улучшить экологическую ситуацию в регионе и дополнительно создать около 300 квалифицированных рабочих мест.