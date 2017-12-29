Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер надеется, что его следующая встреча с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым состоится в январе 2018 года. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Она еще не назначена, я надеюсь, что она состоится в январе. Мы сейчас пытаемся найти дату, которая подойдет нам обоим», - отметил Волкер.

Напомним, 13 ноября 2017 года в Белграде (Сербия) состоялась третья встреча специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

Сурков по итогам встречи с Волкером назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

В свою очередь США настаивают, чтобы при реализации Минских соглашений и обсуждении миротворческой миссии в Донбассе гибридная российская армия прекратила огонь: только в этом случае возможен старт политического процесса.