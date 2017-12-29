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С начала года по состоянию на конец ноября профицит платежного баланса достиг 2,6 млрд долл., что превышает профицит за соответствующий период прошлого года, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным регулятора, платежный баланс в ноябре сведен с профицитом на уровне 491 млн долл. Благодаря этому международные резервы выросли до 18.9 млрд долл по состоянию на 1 декабря 2017 года, что обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта.

Кроме того, по предварительным данным в ноябре текущий счет был почти сбалансированным (профицит составил 18 млн долл США по сравнению с дефицитом в октябре на уровне 315 млн долл США) благодаря уменьшению дефицита торговли товарами и дальнейшему росту переводов. 

В НБУ также сообщили, что по итогам января-ноября дефицит текущего счета составил 3 млрд долл., оставшись на уровне соответствующего периода прошлого года. Расширение дефицита вследствие ускорения импорта, прежде всего энергетического и инвестиционного назначения, сдерживалось благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, высокому урожаю прошлого года, дальнейшему росту экспорта услуг.

Напомним, платежный баланс Украины в январе-сентябре 2017 года был сведен с профицитом на уровне 1,919 миллиарда долларов.
ForUm

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