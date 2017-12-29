Вчера, 28 декабря, в Харькове неизвестные под угрозой применения физического насилия отобрали у мужчины 30 тыс. долларов и скрылись с места происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

Отмечается, что сообщение о совершении преступления поступило 28 декабря около 20:00 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции Харькова.

Предварительно установлено, что 21-летний мужчина ехал с другом по делам на своем автомобиле «Форд». На перекрестке улицы Академика Проскуры и Белгородского иномарку заблокировал автомобиль «Ауди», из которого вышли трое неизвестных в масках. Нападавшие разбили молотком окна в машине и вытащили водителя и пассажира на улицу.

Под угрозой применения физического насилия неизвестные отобрали у потерпевшего денежные средства в сумме 30 тыс. долларов США, после чего скрылись с места происшествия. Для их розыска в городе был объявлен план «Сирена».

Водитель автомобиля «Форд» и его товарищ были доставлены в больницу с ушибами. После оказания медицинской помощи они отпущены домой.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.