Нестора Шуфрича-младшего, который 26 августа совершил ДТП в Киеве, приговорили к году условного наказания. Об этом сообщил адвокат пострадавшего в аварии Вячеслав Лысенко.

«Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год», - написал Лысенко в Facebook.

По его словам, за четыре месяца пострадавший пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс. Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею Мельниченко выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен.

«Так совпало, что именно сегодня Алексей оформил договор покупки дома в Херсоне, откуда родом. Он по специальности - бариста, поэтому впоследствии планирует открыть небольшое кафе. В январе 2018 года Алексею сделают имплантацию титановой пластины в череп, и только после восстановления от операции можно будет говорить о возвращении к обычной жизни. Все лечение оплачивает обвиняемый», - рассказал адвокат.

«Учитывая то, что Нестор Несторович повел себя человечно, как представитель потерпевшего на суде я высказал волю Алексея: наказание должно быть минимальным в пределах санкций ст. 75 УК Украины», - резюмировал Лысенко.

Как сообщал ForUm, вечером 26 августа в Киеве на улице Шота Руставели сын Шуфрича сбил на пешеходном переходе мужчину.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины.

29 августа прокуратура Киева объявила Шуфричу-младшему о подозрении.

Согласно информации СМИ, пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали несколько операций.

30 августа Шуфрича-младшего отпустили на поруки отца.