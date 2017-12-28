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Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве Леонида Куряту, уволенного из-за причастности к стрельбе в Княжичах Киевской области.

Об этом говорится в решении суда, передают Українські Новини.

В своем иске Курята утверждал о безосновательности своего увольнения 27 января 2017 в связи с отсутствием в его действиях признаков дисциплинарного проступка.

Истец также отметил, что считает незаконным служебное расследование по факту стрельбы в Княжичах.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу о частичной обоснованности исковых требований.

Суд отметил, что согласно плану проведения полицейской операции в Княжичах Курята не был назначен старшим группы правоохранителей или старшим по проведению всей операции.

«Как отметил сам истец, он считал своим долгом принять участие в запланированных и утвержденных начальником ГУ следственно-розыскных мероприятиях, в которых предполагалось участие его непосредственных подчиненных Управления криминальной разведки. О соответствующем уголовном производстве ему стало известно во время оперативных совещаний у начальника ГУ НП в Киеве Крищенко», - говорится в постановлении суда.

Суд решил, что Курята не был уполномочен осуществлять контроль за действиями полицейских в Княжичах.

Суд признал незаконным решение Нацполиции о проведении служебного расследования, признал незаконным и отменил приказ об увольнении Куряты.

Также суд постановил немедленно восстановить его в должности начальника уголовного розыска полиции Киева с 27 января 2017 года.

Согласно решению суда, Нацполиция также обязана выплатить подозреваемому 104 тыс. гривен заработной платы за время вынужденного прогула.

 Как известно, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По официальной версии, проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа.

По результатам служебного расследования трагедии 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первым стрельбу в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны.

В ноябре суд постановил восстановить на службе в полиции в должности командира взвода Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области с 01.02.2017 одного из фигурантов дела. 
ForUm

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