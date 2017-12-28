также в разделеОбщество
28 декабря. Картина дня 33
Суд вернется к рассмотрению дела о госизмене Януковича 10 января 19
САП о деле Довгого: Реакция Луценко «чрезмерно эмоциональна» 26
В горсовете Ирпеня заиграл гимн России 38
Апелляционный суд оставил соратника Саакашвили в СИЗО 19
Суд восстановил в должности еще одного фигуранта дела перестрелки в Княжичах 23
Суд вынес приговор сыну Шуфрича 132
ЦИК предлагает государственный эксперимент 37
«Ощадбанк» ответил на обвинения в свой адрес по спецконфискации 28
На Киевщине экс-чиновник растратил 10 миллионов, выделенных для переселенцев 35
Луценко возмущен закрытием дела против Довгого 38
ГПУ обжаловала приговор Крысину 30
СБУ собрала доказательства насилия над украинскими пленными 45
Волошин об обмене: Ханжество власти в этой ситуации зашкаливает 108
Минсоцполитики предлагает выплатить освобожденным из плена по 100 тысяч 19
В военный госпиталь доставлены 24 освобожденных из плена бойца 40
Судья объяснил, почему вынес условный приговор Крысину 55
В Варшаве задержали российского миллиардера, пытавшегося бежать в Киев 80

В Министерстве обороны призывают не называть пленными украинцев, которых незаконно удерживали на оккупированной территории. Об этом в ходе брифинга в Главном военном госпитале в Киеве заявил начальник управления психологического обеспечения ВСУ Сергей Грилюк, передает 112 Украина.

«Я бы просил вас тактично задавать им вопросы, не затрагивать болезненные темы относительно того, что с ними происходило. Основное в них – стыд того, что с ними происходит, потому что у общества еще нет отношения к тем, кто вернулся из плена. Прошу не называть их пленными, они были заложниками», - сказал Грилюк, обращаясь к журналистам.

Он добавил, что для работы с людьми, освобожденными после незаконного заключения, Министерство изучало опыт других стран. 

«Относительно их состояния, я бы просил вас, у нас практически у всех состояние эйфории может длиться до 10 дней, потом будет спад и понимание того, что с ними было. На сегодняшний день их состояние стабильное», - отметил представитель оборонного ведомства.

Всего в Главном военном госпитале находятся 24 освобожденных накануне украинца.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной. На подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги