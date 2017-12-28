В Министерстве обороны призывают не называть пленными украинцев, которых незаконно удерживали на оккупированной территории. Об этом в ходе брифинга в Главном военном госпитале в Киеве заявил начальник управления психологического обеспечения ВСУ Сергей Грилюк, передает 112 Украина.

«Я бы просил вас тактично задавать им вопросы, не затрагивать болезненные темы относительно того, что с ними происходило. Основное в них – стыд того, что с ними происходит, потому что у общества еще нет отношения к тем, кто вернулся из плена. Прошу не называть их пленными, они были заложниками», - сказал Грилюк, обращаясь к журналистам.

Он добавил, что для работы с людьми, освобожденными после незаконного заключения, Министерство изучало опыт других стран.

«Относительно их состояния, я бы просил вас, у нас практически у всех состояние эйфории может длиться до 10 дней, потом будет спад и понимание того, что с ними было. На сегодняшний день их состояние стабильное», - отметил представитель оборонного ведомства.

Всего в Главном военном госпитале находятся 24 освобожденных накануне украинца.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной. На подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.