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В Главный военный госпиталь Киева минувшей ночью были доставлены 24 военнослужащих, освобожденных из плена боевиков на Донбассе. Они вызвались пройти обследование и лечение, сообщил ведущий терапевт госпиталя Сергей Прокопчук.

По его словам, 18 человек поместили в терапевтический стационар, шестерых – в хирургический.

«К нашему счастью, общее состояние всех пациентов, прибывших на госпитализацию, удовлетворительное. Сейчас проводится полноценное плановое обследование, общие анализы крови, мочи, развернутые биохимические анализы, ультразвуковые исследования брюшной полости, ринологические исследования, которые включают в себя магнитно-резонансную и компьютерную томографию. За день-два мы постараемся максимально быстро обследовать этих пациентов», - приводит слова Прокопчука 112 Украина.

Ростислав Гибало, ведущий  хирург госпиталя рассказал, что никто из пациентов его отделения, которых ранее удерживали боевики, не нуждается в неотложном оперативном лечении. 

«В течение 1-2 суток будет проведено углубленное наблюдение, и мы отпустим их на праздники домой. Позже они вернутся к нам для прохождения реабилитации и хирургического лечения в случае необходимости», - добавил он.

На уточняющий вопрос врач пояснил, что из шести пациентов у двух есть устаревшие осколки, в частности у одного бойца в мягких тканях верхней конечности. Там же у него находится пуля, которая попала в военного около двух лет назад. Оперативное вмешательство для указанных бойцов требуется, однако не срочно, его проведут после праздников.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной. На подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.

 

 
ForUm

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