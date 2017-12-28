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Прокуратура Харьковской области объявила о подозрении четвертом фигуранту дела о запорожских фиктивных тендерах – заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

30-летнего чиновника подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). 

Сейчас прокуратура области обратилась в Червонозаводский районный суд. Харькова с требованием об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба.

Кроме того, прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя Запорожского областного совета.

Напомним, 21 декабря сотрудники Харьковской областной прокуратуры и Службы безопасности Украины провели в Запорожье 30 обысков по делу заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко и его брата –  бизнесмена, бывшего руководителя инициативной группы «Самопомочи» в Запорожье Марка Марченко. 

Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров сбежал от правоохранителей во время обыска в его доме. 

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что «дело касается депутата облсовета (Марченко, - ред.) и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендерына благоустройство парка (2,7 миллиона гривен) и школьные спортплощадки (84 миллиона гривен) с заранее определенным победителем». По его информации, Марченко, который является «подозреваемым организатором схемы», вместе с братом «лоббировали свои фирмы» через связи с заместителем мэра Запорожья Анатолием Пустоваровым

23 декабря суд избрал меру пресечения Владиславу и Марку Марченко в виде домашнего ареста с ношением электронного устройства на срок до 21 февраля 2018 года.

По данным адвоката, Пустоваров прибыл в Харьков после того, как узнал о поиске его прокуратурой Харьковской области, но травмировал спину и обратился за медицинской помощью в Харьковскую областную клиническую больницу, где врачи приняли решение о госпитализации.
ForUm

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