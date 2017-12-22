Прокуратура Харьковской области объявила о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины), кроме замглавы Запорожского областного совета, его родному брату и директору одного из коммунальных предприятий Мелитополя

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, они подозреваются в присвоении бюджетных средств путем проведения фиктивных тендеров.

По предварительным данным следствия, подозреваемые вместе с другими лицами разработали схему незаконного завладения бюджетными средствами. Только в этом году проведено более 10 тендеров через систему «Прозорро» на ремонт и реконструкцию освещения парка отдыха в Мелитополе, спортплощадок и многопрофильного лицея в Запорожье. Однако фактически тендер ни происходил. Поскольку подозреваемые не допускали к участию в торгах посторонних участников, то государственный заказ разыгрывался только между подконтрольными фирмами, часть из которых имеет явные признаки фиктивности.

После тендеров составлялись фиктивные документы об исполнении работ и услуг, которые фактически не проводились, а средства перечислялись на счета подконтрольных фирм. Уже оттуда средства переводили фиктивным предприятиям для дальнейшего обналичивания.

По результатам такой деятельности бюджетам Мелитополя и Запорожья нанесен ущерб на сумму более 87 млн грн.

Напомним, 21 декабря на территории Запорожской области проведено 56 обысков, как в зданиях органов власти, так и по месту жительства фигурантов производства. Изъяты печати различных предприятий, ряд документов, связанных с проведением фиктивных тендеров, и денежные средства.

Правоохранители задержали заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко после обыска в его доме.

Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров сбежал от правоохранителей во время обыска в его доме.