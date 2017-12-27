также в разделеОбщество
27 декабря. Картина дня 42
В «Укроборонпроме» ответили Гройсману: Не нужно искать «козлов отпущения» 54
Порошенко встретил освобожденных украинцев 52
Экс-мэр Торецка спрятался в автобусе, чтобы не возвращаться к боевикам 77
ДТП в Харькове: против автошколы, где училась Зайцева, завели дело 26
Украина передала боевикам 233 человек 44
Геращенко уточнила, что на подконтрольную территорию вернулись 73 человека 40
В плену боевиков остаются 103 украинца 37
САП закрыла дело против Довгого 29
Названы имена освобожденных из плена украинцев 81
ГПУ обнародовала материалы по делу замглавы Запорожского облсовета 30
Медведчук рассказал, благодаря кому состоялся обмен 161
Все освобожденные из плена уже находятся на подконтрольной Украине территории 43
Нардепы установили новый рекорд кнопкодавства в Раде 41
Обмен пленными завершен, освобождены 74 украинца 55
«Справилась с блеском»: Аваков поблагодарил Дееву за работу 63
Порошенко прибыл на Донбассе встречать освобожденных их плена 68
Аннексия Крыма: РФ рассылала военным ВСУ фейковый приказ о сдаче оружия 55

Разыскиваемый по делу о запорожских фиктивных тендерах заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров госпитализирован в Харькове.

Об этом журналистам сообщил адвокат заммэра Игорь Чумаченко, передают Українськi Новини.

По его данным, Пустоваров прибыл в Харьков после того, как узнал о поиске его прокуратурой Харьковской области, но травмировал спину и обратился за медицинской помощью в Харьковскую областную клиническую больницу, где врачи приняли решение о госпитализации.

Состояние здоровья заммэра удовлетворительное.

Адвокат отметил, что Пустоваров намерен сотрудничать со следствием.

Напомним, 21 декабря сотрудники Харьковской областной прокуратуры и Службы безопасности Украины провели в Запорожье 30 обысков по делу заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко и его брата –  бизнесмена, бывшего руководителя инициативной группы «Самопомочи» в Запорожье Марка Марченко. 

Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров сбежал от правоохранителей во время обыска в его доме. 

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что «дело касается депутата облсовета (Марченко, - ред.) и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 миллиона гривен) и школьные спортплощадки (84 миллиона гривен) с заранее определенным победителем». По его информации, Марченко, который является «подозреваемым организатором схемы», вместе с братом «лоббировали свои фирмы» через связи с заместителем мэра Запорожья Анатолием Пустоваровым

23 декабря суд избрал меру пресечения Владиславу и Марку Марченко в виде домашнего ареста с ношением электронного устройства на срок до 21 февраля 2018 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги