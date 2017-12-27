Разыскиваемый по делу о запорожских фиктивных тендерах заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров госпитализирован в Харькове.

Об этом журналистам сообщил адвокат заммэра Игорь Чумаченко, передают Українськi Новини.

По его данным, Пустоваров прибыл в Харьков после того, как узнал о поиске его прокуратурой Харьковской области, но травмировал спину и обратился за медицинской помощью в Харьковскую областную клиническую больницу, где врачи приняли решение о госпитализации.

Состояние здоровья заммэра удовлетворительное.

Адвокат отметил, что Пустоваров намерен сотрудничать со следствием.

Напомним, 21 декабря сотрудники Харьковской областной прокуратуры и Службы безопасности Украины провели в Запорожье 30 обысков по делу заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко и его брата – бизнесмена, бывшего руководителя инициативной группы «Самопомочи» в Запорожье Марка Марченко.

Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров сбежал от правоохранителей во время обыска в его доме.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что «дело касается депутата облсовета (Марченко, - ред.) и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 миллиона гривен) и школьные спортплощадки (84 миллиона гривен) с заранее определенным победителем». По его информации, Марченко, который является «подозреваемым организатором схемы», вместе с братом «лоббировали свои фирмы» через связи с заместителем мэра Запорожья Анатолием Пустоваровым.

23 декабря суд избрал меру пресечения Владиславу и Марку Марченко в виде домашнего ареста с ношением электронного устройства на срок до 21 февраля 2018 года.