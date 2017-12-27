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Названы имена украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

По словам первого вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко, украинские переговорщики жестко и тяжело боролись за освобождение военнослужащих, которые долгое время, еще после Дебальцево и битвы за донецкий аэропорт, находились в тюрьмах боевиков и содержались в Макеевской колонии.

Отмечается, что среди освобожденных - бойцы батальона «Кривбасс» Николай Герасименко и Александр Лазаренко, которых боевики незаконно удерживали еще с февраля 2015 года, после Дебальцево.

Также среди освобожденных - представитель Нацгвардии Евгений Чуднецов, которого боевики приговорили к 30 годам, который перенес страшные пытки в застенках ОРДО. Также среди освобожденных есть легендарные «киборги» - Александр Морозов и Иван Ляса, которые дольше всех находились в заложниках, еще со времен обороны донецкого аэропорта.

Первый заместитель председателя парламента сообщила, что удалось освободить военнослужащих, которые достойно и мужественно держались в местах неволе - Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко, Александра Калина, которых, раненых, схватили боевики в период с конца 2014 года до начала 2016 года во время самых тяжелых боевых действий на фронте.

Среди освобожденных - легендарный историк и религиовед, за которого боролись много людей доброй воли со всего мира, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, президент Донецкой областной ОО «Центр Дискавери» Игорь Козловский, общественный активист и волонтер Владимир Фомичев В.И. и другие.

Также среди освобожденных: Абрамов А.А., Арбузов А. И., Ахмеров А.А., Бердник Д.А., Белов Ю., Бучок В.М., Гаевая Л., Гашпор К. В., Голиков А.А., Даркин А.В., Казначеев Е.Г., Кононенко Е.Н., Кононенко И.Н., Костенников А.Т., Канарский А.Г., Коць Л.Р. , Кусков А.А., Левашов Д.А., Любчук В.П., Неделяев Е.В., Недосекин В.Б., Новицкий А.С., Овчаренко В.В., Политова А.П., Попов А.В., Радулов С.М., Сапожников И.В., Симоненко Е.В., Сычев Л.М., Синченко Г.А., Соболев Н.В., Старченко С.И., Тиренко И. В. Храм А.Н., Чмерук А.В., Чулга А.Н., Швайко В.Ю., Яковенко И. С., Бессараб А.Ф., Гулько В.М., Иово Н.Н., Кушпиль А.А., Петрачкова А.Г., Радовец В.Н., Юрбаш П.В., Богдан В.С., Виндюк А.В., Гладкий С.В. и другие.

«Украинская сторона готова к продолжению работы для освобождения всех украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации. Мы готовы ко второй волне освобождения. Также крайне важно установить судьбы лиц, которых считают пропавшими без вести на Донбассе», – отметила Геращенко.

Напомним, первый этап обмена состоялся в районе КПВВ «Майорское». На подконтрольную Украине вернулись 16 украинцев, которые находились в плену боевиков самопровозглашенной «ЛНР».

В свою очередь украинская сторона передала самопровозглашенной «ЛНР», 75 человек из 99-ти, которые были в списке.

Второй этап обмена пленными происходил на территории, подконтрольной самопровозглашенной «ДНР», непосредственно у оккупированного города Горловка. Были освобождены 58 украинцев.
ForUm

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