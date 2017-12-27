Списки для обмена пленными обсуждены и согласованы сторонами. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«На нулевке. Списки обсуждены и согласованы. Отработали этот этап и скоро начинается освобождение», – написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, 26 декабря вечером представители украинской стороны вылетели на Донбасс накануне обмена пленными.

Обмен должен был состояться по формуле «306 на 74» в 12:00, однако был перенесен на 14:00.