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Списки для обмена пленными обсуждены и согласованы сторонами. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«На нулевке. Списки обсуждены и согласованы. Отработали этот этап и скоро начинается освобождение», – написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, 26 декабря вечером представители украинской стороны вылетели на Донбасс накануне обмена пленными.  

Обмен должен был состояться по формуле «306 на 74» в 12:00, однако был перенесен на 14:00.

 
ForUm

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