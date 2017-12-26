Представители Украины в переговорах по обмену заложников вылетели на Донбасс.



Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«С омбудсменом Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами Минской гуманитарной группы, представителями СБУ и Минобороны вылетаем на Донбасс. Даже в самолете – работаем», - написала она в Facebook.



Напомним, обмен пленными по формуле «306 на 74» запланирован на 27 декабря.

Ране в СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.

Последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.