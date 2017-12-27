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Национальный банк Украины отозвал банковские и генеральные лицензии на осуществление валютных операций у ПАО «Апекс-Банк» (г. Киев) и ПАО «Промышленно-финансовый банк» (г. Кременчуг), сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что эти банки приняли решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

«Мы считаем решение некоторых банков прекратить банковскую деятельность взвешенным и «взрослым» шагом, который свидетельствует об адекватной оценке акционерами этих банков ситуации на рынке и собственных возможностей по выбору и реализации бизнес-модели конкретного банка», - подчеркнула заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Напомним, 21 декабря Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации Публичного акционерного общества «Родовид Банк». 
ForUm

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