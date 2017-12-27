Обмен пленными состоится не ранее 14:00, сообщает Громадське.

Отмечается, что на время процедуры обмена пленных в районе КПВВ полностью отключат интернет.



Представители незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР» в сопровождении автомобилей наблюдателей ОБСЕ выдвинулись на переговоры с украинской стороной на КПВВ «Майорское». В настоящее время КПВВ не работает, движение гражданского транспорта через линию соприкосновения приостановлено.

Напомним, 26 декабря вечером представители украинской стороны вылетели на Донбасс накануне обмена пленными.

Обмен должен был состояться по формуле «306 на 74» в 12:00 27 декабря.