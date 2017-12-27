Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые США разрешено использовать согласно договору об открытом небе, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.



«Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января», — сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что речь идет о намерении США закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американские власти готовятся ввести ограничения на полеты российских военных самолетов над территорией США. По данным источников издания, Вашингтон собирается зеркально ответить на «запрет Кремля на пролет над Калининградом», «закрыв» небо для наблюдателей на Аляске и Гавайях.

Представитель Госдепартамента подтвердил, что власти США раздумывают над ответными мерами на предполагаемое несоблюдение Россией соглашения. При этом американский чиновник не пояснил, в чем именно будут заключаться новые ограничения.



