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Количество украинцев, которые незаконно удерживаются боевиками террористических «ЛНР» и «ДНР», продолжает расти. Об этом журналистам сообщила Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко по итогам совещания у Президента

По ее словам, присутствующий на встрече руководитель СБУ Василий Грицак озвучил новую неутешительную цифру: на сегодняшний день число украинцев, незаконно задержанных боевиками, составляет 170,  сообщает 112 Украина.

«Это те граждане, чьи родственники или побратимы обратились в СБУ. Но не всех граждан представители ОРДЛО подтверждают, что они удерживают. На сегодня они подтверждают только 97 человек, из них тех, у кого установлено местонахождение, 74 гражданина, будут освобождены 27 декабря», - пояснила Геращенко.

Также, по ее словам, президент поручил обеспечить освобожденных украинцев медицинской помощью, а также оперативно доставить их к собственными семьям.

Напомним,   обмен пленными по формуле «306 на 74» запланирован на 27 декабря.

Ране в СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.

Последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.

 
ForUm

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