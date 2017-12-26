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Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман считает, что наибольшие риски госбюджета-2018 заключаются в быстром росте расходов.

Он напомнил, что сейчас МВФ и Украина имеют активную четырехлетнюю программу, срок которой истекает в марте 2019 года, сообщает «Экономическая правда».

«Программа делает особый упор на вопросах налогово-бюджетного и финансового секторов, а также на структурных реформах, призванных улучшить бизнес-среду и преодолеть коррупцию, оживить энергетическую и земельную реформы и нарастить экономическую эффективность путем реформирования и приватизации госпредприятий», - заявил Люнгман.

«В нашем диалоге с властью мы сфокусированы, как и раньше, на успешном внедрении действующей программы», - отметил представитель МВФ в Украине.

По его словам, важно, чтобы налогово-бюджетная политика руководствовалась достижением трех целей:

Первая - сокращение долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне.

Вторая - контроль текущих расходов, например фонда зарплаты, пенсий и трансфертов предприятиям и домохозяйствам, с тем, чтобы достаточно ресурсов направлялось на инвестиции в инфраструктуру и другие приоритетные отрасли.

Третья - внедрение реформ для улучшения налоговой системы и качества государственных услуг.

«Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов - темп роста которых существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ. В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости», - заявил Люнгман.

«Не менее важно, чтобы положенные в основу бюджета-2018 ожидания были реалистичными. Фискальный дефицит не должен превышать запланированный потолок, ассигнование государственных инвестиций реализовывалось без усиления налоговой нагрузки», - подытожил он.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном бюджете Украины на 2018 год. 

22 документ подписал глава ВР Андрей Парубий.
ForUm

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