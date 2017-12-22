также в разделеПолитика
Порошенко внес в Раду законопроект об антикоррупционном суде 30
Порошенко и Меркель: Обмен пленными должен состояться до конца года 39
Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение на Донбассе 26
Нидерланды готовы принять Саакашвили 97
Эксперты представили Порошенко законопроект об антикоррупционном суде 25
СМИ: Непубличный Медведчук остается одним из самых влиятельных украинцев 81
В ЕС опубликовали решение о продлении санкций против РФ 26
Медведчук рассказал, как возникла формула «306 на 74» 98
Парубий подписал мораторий на продажу сельхозземель 52
СБУ вызывает Саакашвили на допрос 26 декабря 60
КСУ признал неконституционным закон о «партийной диктатуре» 83
Суд по делу Саакашвили перенесли 53
МИД Канады: Разрешение на поставку Украине летального оружия – только первый шаг 81
Климкин: Никаких прямых угроз безвизу нет 60
Украина объяснила отказ от голосования в ООН по статусу Иерусалима 166
Меркель и Путин обсудили возобновление работы СЦКК 55
Саакашвили заявил, что ему не нужна голландская виза 82
СМИ: Нидерланды дали Саакашвили визу 78

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете Украины на 2018 год.

Как сообщается на сайте ВР, закон подписан с редакционными уточнениями, принятыми 21 декабря. 

Также отмечается, что документ направлен на подпись Президенту.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном бюджете Украины на 2018 год. 

20 декабря Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене голосования за бюджет-2018.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги