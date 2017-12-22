Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете Украины на 2018 год.
Как сообщается на сайте ВР, закон подписан с редакционными уточнениями, принятыми 21 декабря.
Также отмечается, что документ направлен на подпись Президенту.
Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном бюджете Украины на 2018 год.
20 декабря Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене голосования за бюджет-2018.
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