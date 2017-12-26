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В этот период новогодних и рождественских праздников порядок во время проведения массовых мероприятий в Украине будут охранять около 10 тысяч правоохранителей. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД.

Он отметил, что в массовых мероприятиях в 668-ми населенных пунктах ​​запланировано участие 1 миллиона 662 тысяч граждан.

«Поэтому подчеркиваю необходимость ответственного отношения к выполнению задач, четких и профессиональных действий. К работе уже привлечены более 8000 полицейских и 1000 военнослужащих Национальной гвардии. В случае осложнения оперативной обстановки на базе НГУ созданы военные оперативные резервы численностью более 4000 военных», - отметил Яровой.

Он распорядился осуществить тщательный расчет сил и средств, обеспечить достаточное количество нарядов, патрулей, следственно-оперативных и взрывотехнических групп.

«Необходимо предусмотреть резерв личного состава, автотранспорта и определить места их дислокации и маршруты передвижения», - сказал первый заместитель министра внутренних дел.

Яровой приказал наладить координацию действий с местными органами власти, прокуратурой и СБУ.

«Мы должны постоянно собирать и анализировать информацию о ситуации, которая складывается в местах проведения праздничных мероприятий и оперативно реагировать на любые вызовы», - подчеркнул он.

 

Председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в ГосЧС на круглосуточном дежурстве будут находиться около семи тысяч спасателей и две тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

«В случае осложнения ситуации мы привлечем до 14 тысяч человек и трех тысяч единиц техники. Также в аэропорту «Жуляны» на боевом дежурстве находится самолет АН-26», - сказал Чечеткин, добавив, что в столице и области на круглосуточном несении службы находится 800 спасателей и 200 единиц техники.

В свою очередь, командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров подчеркнул, что подразделения НГУ уже определили количество личного состава.

Первый заместитель председателя Госпогранслужбы Василий Серватюк сообщил, что на сегодняшний день ситуация на границе остается контролируемой и стабильной. Он также добавил, что государственная граница охраняется в усиленном режиме, в пунктах пропуска и на КПВВ осуществляется углубленный контроль.

«Госпогранслужба усилила меры в отношении лиц категорий риска, с которыми проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия, направленные на выявление причастности к террористической деятельности, перемещению оружия», - отметил Серватюк.
ForUm

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