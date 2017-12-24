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Высший совет правосудия уволил харьковского судью Сергея Скляренко, который вел дело бывшего мэра Славянска Нели Штепы. Об этом сообщается на официальном сайте Высшего совета правосудия, пишут Новости Донбасса.

«Высший совет правосудия 21 декабря 2017 рассмотрел материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке, об увольнении по собственному желанию и в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья», – говорится в сообщении.

Сергей Скляренко занимал должность судьи Ленинского райсуда Харькова.

Адвокат Нели Штепы Александр Тананакин уточнил, что это уже пятый по счету председательствующий по делу экс-мэра Славянска.

«21 декабря 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Ленинского районного суда г. Харькова Сергея Скляренко – пятого по счету председательствующего по делу Нели Штепы», – написал он в Facebook.

Напомним, 20 сентября в Харькове суд изменил Штепе меру пресечения на домашний арест. 

Она была задержана 11 июля 2014 года.

На суде Штепа поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий даны «под дулом автомата». 

В ноябре 2017 суд продлил ей домашний арест с ношением электронного браслета и позволил ненадолго поехать в Киев на лечение.

В декабре судебное заседание по делу Штепы не состоялось, так как она не явилась.

 
ForUm

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