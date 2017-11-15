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Экс-мэру Славянска Нели Штепе, обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность Украины и создание террористической группировки, суд продлил домашний круглосуточный арест с электронным браслетом до 13 января 2018 года.

На сегодняшнем заседании двое судей Ленинского райсуда Харькова заявили желании взять самоотвод, сообщил адвокат Александр Шадрин.

«Запасной судья Сергей Скляренко, назначенный вместо председателя коллегии судей Виктора Викторова, который 7 ноября ушел в длительный отпуск по уходу за ребенком, а также вновь назначенная судья Людмила Шрамко заявили о самотводе, ссылаясь на неправильное распределение судей. Суд отказал в обоих самоотводах, и заседание продолжилось», - отметил адвокат, сообщает Укринформ.

По его словам, услышав о самоотводе двух судей, Штепа расплакалась: «Она сказала, что больна и может не дожить до окончания судебного разбирательства».

«Суд продлил для Штепы домашний круглосуточный арест с электронным браслетом до 13 января 2018 года, хотя защита просила снять арест в ночное время и не применять браслет», - добавил Шадрин.

Следующее заседание суда назначено на 19 декабря.

Напомним, 20 сентября в Харькове суд изменил Штепе меру пресечения на домашний арест. 

Она была задержана 11 июля 2014 года.

На суде Штепа поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий даны «под дулом автомата». 
ForUm

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