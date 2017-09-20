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В Харькове суд изменил на домашний арест меру пресечения для экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 20 сентября, принял Ленинский райсуд Харькова.

По сведениям прокуратуры, суд изменил меру пресечения для Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Обвиняемая должна постоянно находиться по месту жительства в городе Славянске Донецкой области, сообщает УНИАН.

«Прокуратура настаивала на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Уголовный процессуальный кодекс Украины не предусматривает других видов меры пресечения для подозреваемых по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства). Кроме того, по мнению процессуальных руководителей в этом уголовном производстве, возможные риски актуализируются в связи с изменением меры пресечения. Позицию суда прокуратура комментировать не может, к тому же озвучена только резолютивная часть решения», - отметили в прокуратуре.

Напомним, 24 июля Ленинский райсуд Харькова до 21 сентября продлил арест экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Ей грозит пожизненный срок. 
ForUm

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