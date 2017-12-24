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В Днипре по факту взрыва неустановленного предмета, от которого пострадали сотрудницы полиции, проводятся неотложные следственные действия.

Как сообщает пресс-служба облполиции, событие произошло 24 декабря около 5:30 в квартире по ул. Данила Галицкого.

В результате взрыва пострадала хозяйка квартиры – сотрудница полиции. Женщину доставили в больницу.

Сейчас на месте происшествия проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства взрыва.

Фото: Информатор

Сведения по данному факту внесены в Едрей по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
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