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Эксперты представили Президенту Петру Порошенко проект закона об антикоррупционном суде, который будет направлен в Верховную Раду. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

В совещании приняли участие основатель Фонда инноваций и развития Георгий Вашадзе, ученый Анатолий Заяц, директор Фонда инноваций и развития Роман Яковлев, судья ВССУ Валентин Сердюк и заместитель главы АПУ Алексей Филатов.

Порошенко рассказал, что за 2016-2017 годы органы прокуратуры, Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины, Национальная полиция передали в суды почти 5 тыс. антикоррупционных дел.

«Это очень обнадеживающие цифры по кардинальным изменениям, которые произошли в стране в борьбе с коррупцией. Но очень важно, чтобы эти дела не попали в долгий ящик, чтобы суды не штамповали выпуск подозреваемых на свободу, чтобы был справедливый, независимый, объективный украинский суд», - подчеркнул Президент. Он добавил: «В отличие от предыдущих времен мы совершенно не боимся выносить сор из избы, демонстрировать открытость и прозрачность власти. И мерилом эффективности, по моему мнению, должно быть не количество возбужденных коррупционных дел, а количество приговоров и преступников, которые должны оказаться в тюрьме».

«Я как Президент продемонстрировал политическую волю. Мы это вносим. Для меня ключевая позиция относительно учета выводов Венецианской комиссии. Причем не допускаем никаких политических давлений ни от кого, и объективное законодательство должно быть как можно быстрее проголосовано в Верховной Раде», - подчеркнул Глава государства.

Он также отметил, что законопроект об антикоррупционном суд должен учесть важные позиции, в частности относительно иностранных экспертов, гарантии безопасности для судей, прозрачность и независимость отбора кандидатов в судьи. «Очень важно и почетно быть соавторами реформ. И очень счастлив слышать, что это не останавливается на разработке документа и передаче его Президенту, а это дальнейшая борьба за законопроект, аргументированная поддержка, если хотите – защита, потому что многие, я не исключаю, не заинтересованы в указанном законопроекте и будет его критиковать», - подчеркнул Президент.

«Желательно, чтобы это было завершено в 2018 году. В бюджете по моему предложению деньги на создание антикоррупционного суда предусмотрены», - добавил он.

Напомним, 8 ноября Президент направил письмо председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с предложением принять предусмотренные регламентом Верховной Рады Украины меры для отзыва законопроекта №6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно быстрее поручить председателю профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия предложила Порошенко немедленно подать в Верховную Раду Украины собственный законопроект об антикоррупционных судах в Украине, который будет опираться на рекомендации ВК.

7 декабря Порошенко заявил, что намерен сам внести законопроект об антикоррупционном суде, если до начала следующей недели этого не сделают народные депутаты.

21 декабря Верховная Рада проголосовала за отзыв депутатского законопроекта №6011 о создании антикоррупционного суда.
ForUm

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