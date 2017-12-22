Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца переводчика премьера-министра Гройсмана Станислава Ежова, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
«Шевченковский райсуд избрал Станиславу Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы внесения залога. (Ст. 111 УК не предусматривает такой вариант)», - написала она в Twitter.
Шевченківський райсуд обрав Станіславу Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без альтернативи внесення застави. (ст. 111 КК не передбачає такий варінат)— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 22 декабря 2017 г.
Напомним, 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.
Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов.
По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках.
Жена Ежова Юлия Мирошникова является гражданкой России и хранит деньги в российском «Сбербанке».
21 декабря Ежову объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
По данным народного депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко, задержанный работал на российские спецслужбы не менее двух лет.
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