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Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца переводчика премьера-министра Гройсмана Станислава Ежова, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Шевченковский райсуд избрал Станиславу Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы внесения залога. (Ст. 111 УК не предусматривает такой вариант)», - написала она в Twitter.

 


 

 

Напомним, 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.

Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках.  

Жена Ежова Юлия Мирошникова является гражданкой России и хранит деньги в российском «Сбербанке».

21 декабря Ежову объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

По данным народного депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко, задержанный работал на российские спецслужбы не менее двух лет
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