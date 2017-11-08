Президент Петр Порошенко направил письмо председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с предложением принять предусмотренные регламентом Верховной Рады Украины меры для отзыва законопроекта №6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно быстрее поручить председателю профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Создание Высшего антикоррупционного суда должно стать весомым элементом системы противодействия коррупции и промедление с его созданием считаю недопустимым», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства напомнил, что в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», проект которого был внесен им на рассмотрение Верховной Рады Украины, предусмотрено создание Высшего антикоррупционного суда - как специализированного суда для рассмотрения уголовных дел, связанных с коррупцией. «Согласно пункту 16 раздела XII указанного закона, Верховная Рада Украины должна принять закон, который будет определять специальные требования к судьям Высшего антикоррупционного суда для того, чтобы обеспечить их соответствующий профессиональный уровень», - отметил Президент.

«Именно эффективной борьбы с коррупцией, в первую очередь, требует от всех ветвей власти украинское общество, равно как и инвесторы, которые готовы двигать вперед украинскую экономику, создавать новые рабочие места и повышать благосостояние украинцев. Наша общая задача - должным образом реагировать на требования людей, а еще лучше - опережать их справедливые и обоснованные ожидания», - подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что Венецианская Комиссия в заключении от 6 октября 2017 года критически оценила законопроекты №6011 и №6529 по созданию и функционированию специальных антикоррупционных судебных органов. «Итак, крайне неотложными являются разработка и внесение нового согласованного законопроекта о Высшем антикоррупционном суде», - отметил он.

По словам Главы государства, представление и регистрация нового законопроекта невозможна из-за законопроекта №6011, который все еще остается включенным в повестку дня сессии Верховной Рады Украины, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии его отозвать.

«В связи с этим предлагаю принять предусмотренные регламентом Верховной Рады Украины меры для отзыва указанного законопроекта, а также как можно быстрее дать поручение председателю профильного комитета Верховной Рады Украины о создании рабочей группы для выработки законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии», - говорится в письме Президента.

Порошенко также отметил, что «для успешного и быстрого принятия законопроекта он должен быть подготовлен с привлечением представителей всех или хотя бы как можно большего количества парламентских фракций и депутатских групп».

Президент подчеркнул, что наработанные рабочей группой предложения будут учтены в законопроекте, который будет внесен им на рассмотрение Верховной Рады Украины как неотложный.

«Подчеркиваю, мы должны приложить все усилия для того, чтобы до конца текущего года принять этот законопроект. Расходы на финансирование Высшего антикоррупционного суда уже предусмотрены в проекте бюджета на 2018 год - это сделано заранее, потому что есть политическая воля на создание такого института», - отметил Глава государства.

Напомним, Венецианская комиссия предложила Президенту Петру Порошенко немедленно подать в Верховную Раду Украины собственный законопроект об антикоррупционных судах в Украине, который будет опираться на рекомендации ВК.