Если Россия не пересмотрит решение о выводе своих офицеров из состава совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе, на нее ляжет вся ответственность за возможную эскалацию и жертвы.

Об этом заявила на брифинге в Берлине представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, комментируя телефонный разговор между канцлером Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся накануне, сообщает Укринформ.

«Федеральное правительство надеется, что российская сторона пересмотрит свое решение и откажется от этого шага, иначе любое дальнейшее обострение ситуации и связанные с этим жертвы будут ответственностью России», - заявила Деммер.

По ее словам, выход РФ из СЦКК является «неправильным сигналом». Представитель правительства ФРГ отметила, что Центр вносит большой вклад не только в поддержку перемирия, но и в обеспечение работы наблюдателей ОБСЕ, в его рамках осуществляется прямой контакт между военными.

Как сообщал ForUm, 18 декабря МИД России заявил, что российские представители СЦКК покинут Украину 19 декабря из «напряженной морально-психологической обстановки».

МИД Украины расценил этот шаг как очередную провокацию. 19 декабря украинские военнослужащие, которые входят в СЦКК, покинули территорию самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Также из этих районов выехали и российские офицеры СЦКК.

Позже Россия заявила о готовности вернуть своих офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе при соблюдении ряда условий.