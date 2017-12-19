Места офицеров вооруженных сил Российской Федерации, отозванных из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), заняли контролируемые Россией боевики. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за период с 19:30 17 декабря до 19:30 18 декабря.

В частности, в Донецкой области СММ подтвердила, что российские офицеры отозваны от выполнения своих обязанностей из пяти офисов СЦКК. «18 декабря СММ позвонила на дежурные телефоны в подконтрольной «ДНР» Александровке (в 20 км к юго-западу от Донецка) и Ясиноватой, и узнала, что с противоположной стороны отвечали лица, которые представились как представители «министерства по чрезвычайным ситуациям». На дежурный телефон в подконтрольном «ДНР» Дебальцево (в 58 км северо-восточнее Донецка) ответило лицо, представившееся как член «ЛНР» в «контактной группе», - говорится в отчете, сообщает УНИАН.

Также отмечается, что перед реализацией плана РФ об отзыве ее представителей СЦКК наблюдатели СММ были готовы способствовать и наблюдать за пересечением ими линии соприкосновения в контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» (в 45 км к северо-востоку от Донецка).

«Представитель Вооруженных сил Украины из СЦКК сообщил СММ, что в ВСУ ожидают прибытия двух автобусов из Харькова примерно после 17:00. Когда СММ оставила этот регион около 17:10, никакого пересечения границы не произошло. Однако российская сторона сообщила СММ, что контингент вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК не пересекал линию соприкосновения 18 декабря, поскольку, по их словам, автобусы, которые должны были перевозить их, не были доступны. Они сказали СММ, что они снова попытаются пересечь линию соприкосновения 19 декабря», - говорится в отчете.

Напомним, 19 декабря входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) российские офицеры покинут территорию Украины.

МИД Украины расценивает этот шаг как очередную провокацию. Украинская сторона продолжит работу в Совместном центре, однако будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.

Украинские военнослужащие, которые входят в СЦКК, покинулитерриторию самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Также из этих районов выехали и российские офицеры СЦКК.