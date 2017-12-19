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В среду, 20 декабря, в столице ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

20 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток – 2-4° мороза.

21 декабря существенных осадков не ожидается, а 22 декабря - небольшой снег, на дорогах гололедица.

Напомним, в течение понедельника, 18 декабря, в Киеве выпало около 30% месячной нормы осадков. 
ForUm

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