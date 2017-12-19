Украинские военнослужащие, которые входят в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе, покинули территорию самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Также из этих районов выехали и российские офицеры СЦКК.

Об этом ВВС Украина рассказал пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.

«В 10:30 колонна вышла из временно оккупированных территорий. Украинская сторона СЦКК прибыла в Соледар», - рассказал он.

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В городе Соледаре, что на подконтрольной Киеву части Донбасса, размещен штаб СЦКК. Там пока находятся и украинские, и российские офицеры Общего центра.

«При этом украинская сторона продолжает выполнять задачи в СЦКК совместно с наблюдательной миссией ОБСЕ», - добавил пресс-офицер.

В Минобороны объяснили вывод своих офицеров СЦКК с неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей тем, что там им не гарантирована безопасность.

«Украина выводит из оккупированных районов на подконтрольную территорию военнослужащих СЦКК в связи с тем, что та сторона не может гарантировать мероприятий их безопасности», - рассказывал Венскович.

Напомним, 19 декабря входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) российские офицеры покинут территорию Украины.

МИД Украины расценивает этот шаг как очередную провокацию. Украинская сторона продолжит работу в Совместном центре, однако будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.