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Украинские военнослужащие, которые входят в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе, покинули территорию самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Также из этих районов выехали и российские офицеры СЦКК.

Об этом ВВС Украина рассказал пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.

«В 10:30 колонна вышла из временно оккупированных территорий. Украинская сторона СЦКК прибыла в Соледар», - рассказал он.

Россия прекращает участие в центре контроля за перемирием на Донбассе

В городе Соледаре, что на подконтрольной Киеву части Донбасса, размещен штаб СЦКК. Там пока находятся и украинские, и российские офицеры Общего центра.

«При этом украинская сторона продолжает выполнять задачи в СЦКК совместно с наблюдательной миссией ОБСЕ», - добавил пресс-офицер.

В Минобороны объяснили вывод своих офицеров СЦКК с неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей тем, что там им не гарантирована безопасность.

«Украина выводит из оккупированных районов на подконтрольную территорию военнослужащих СЦКК в связи с тем, что та сторона не может гарантировать мероприятий их безопасности», - рассказывал Венскович.

Напомним,  19 декабря входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) российские офицеры покинут территорию Украины

МИД Украины расценивает этот шаг как очередную провокацию.  Украинская сторона продолжит работу в Совместном центре, однако будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.
ForUm

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