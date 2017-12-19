Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер призвал Российскую Федерацию отвести управляемые ею оккупационные войска из района Донецкой фильтровальной станции. Об этом Волкер написал в Twitter.

«Управляемые Россией силы находятся в 500 м от Донецкой фильтровальной станции. Нужен режим прекращения огня и отвода тяжелого вооружения как можно скорее, согласно Минским соглашениям», - подчеркнул Волкер, сообщает УНИАН.

Донецкая фильтровальная станция находится в зоне обстрелов. Время от времени станция прекращает работу из-за повреждения зданий или оборудования вследствие попадания снарядов. Также оккупанты неоднократно обстреливают ДФС, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.