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ПАО «Укрпошта» предупреждает о возможных задержках в доставке почты в восьми областях Украины в связи со сложными погодными условиями.  Об этом сообщает пресс-служба общества.

Так, доставка не осуществляется в 10 населенных пунктов Винницкой области: 3 в Иллинецком районе и 7 в – Погребищанском. Планируемая дата доставки – 20 декабря.

Кроме того, возможны задержки доставки почты в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской областях и в Киеве.

По информации аэропорта Борисполь, международные почтовые отправления отправляются из Украины в страны назначения с задержкой.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил до конца вторника, 19 декабря, решить вопрос энергоснабжения населенных пунктов и ликвидации пробок на трассах, вызванных обильными осадками. 
ForUm

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