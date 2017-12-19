Коллегия судей Святошинского районного суда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей пятерым бывшим бойцам спецподразделения МВД «Беркут», обвиняемым в расстрелах людей во время Евромайдана.

Согласно решению суда, обвиняемых Александра Маринченко, Сергея Тамтуру, Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко будут содержать в следственном изоляторе Киева по 17 февраля, сообщает УНИАН.

Следует отметить, что срок предыдущей меры пресечения истекает только 19 января, однако, учитывая новогодние праздники, прокуроры решили заблаговременно обратиться в суд с ходатайством о ее продлении.

Следующее заседание суда по рассмотрению уголовного производства в отношении бывших работников «Беркута» начнется в 11.30 26 декабря.

Напомним, ране СУД по делу экс-беркутовцев удовлетворил ходатайство по допросу грузинских «снайперов» по видеосвязи относительно стрельбы во время Евромайдана.