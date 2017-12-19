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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил до конца вторника, 19 декабря, решить вопрос энергоснабжения населенных пунктов и ликвидации пробок на трассах, вызванных обильными осадками. Об этом он заявил во время экстренного селекторного совещания в Виннице, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Меня не интересует, сколько у вас техники и смеси. Меня интересует: есть ли у вас движение транспорта по дорогам, или нет, стоят ли люди в пробках, есть ли тепло в населенных пунктах или нет. В стране есть все - и ресурсы и деньги. В чем вопрос? В «разгильдяйстве», - сказал Гройсман. - Нам нужно обеспечить качественную координацию: председатель ОГА – облавтодор, ГосЧС и другие службы. Прошу (губернаторов) обеспечивать контроль и мониторинг ситуации на местах».

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас нет проблем с уборкой снега или восстановлением энергоснабжения. «Главы ОГА – в 21:00 каждый докладывает о решении проблем», - заявил Гройсман.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями ограничения для движения транспорта действуют в Закарпатской и Винницкой областях, затруднения в движении наблюдаются в Киевской области.

Из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в 6 областях Украины.

 
ForUm

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