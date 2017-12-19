Адвокаты лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили использовали все возможные инструменты для затягивания рассмотрения его экстрадиции. Об этом в Twitter сообщил министр юстиции Павел Петренко

«Процесс рассмотрения запроса на экстрадицию Саакашвили продолжается. Я не могу комментировать, какой будет результат этого рассмотрения, поскольку продолжаются соответствующие юридические процедуры. Единственное скажу: все возможные инструменты для затягивания рассмотрения экстрадиции его адвокаты использовали», – отметил он.

Ранее Саакашвили заявил, что на новогодние праздники власти Украины попытаются его депортировать.

Напомним, в августе прокуратура Грузии направила украинской стороне очередное требование об экстрадиции Саакашвили.

5 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что пока речь о депортации или экстрадиции Саакашвили не идет.