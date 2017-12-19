По состоянию на 07:00 19 декабря на территории Закарпатской области остаются подтопленными: 243 (было-1 тыс. 23) домохозяйства, 56 (было - 313) подвальных помещений, 1 тыс. 716 га (было - 2 тыс. 407 га) сельхозугодий. Об этом сообщает ГосЧС.

В результате подтопления 24 скважин Мукачевского водозабора (пгт Чинадиево) временно приостановлено централизованное водоснабжение около 12 тыс. жителей Мукачево (всего проживает 86 тыс. 257 человек). Местными властями население обеспечивается бутилированной водой. Восстановление водоснабжения запланировано на 19-20 декабря.

Напомним, на Закарпатье вследствие интенсивных дождей вода в основных водных артериях резко поднялась, область накрылатретья паводковая волна.

17 декабря в верховьях всех рек Закарпатья начался спад воды. Отселенные жители начали возвращаться в свои дома.

По состоянию на 7:00 18 декабря оставались подтопленными 293 домохозяйства.