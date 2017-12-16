Вследствие интенсивных дождей, которые с небольшими перерывами идут на Закарпатье уже неделю, вода в основных водных артериях резко поднялась, область накрыла третья паводковая волна, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

«Наиболее угрожающая ситуация сложилась в низменности реки Боржава в Иршавском и Виноградовском районах. Утром между селами Сильце и Ольховка вода вышла из берегов и перелилась через трассу Мукачево - Рогатин. Подтоплено около 150 метров дорожного покрытия, автомобильное движение перекрыто, объезд автотранспорта осуществляется через Иршаву - Долгое - Липецкую Поляну и Хуст. В селе Вильховка подтоплено около 50 подвалов жилых домов, однако, поскольку вода в Боржаве продолжает подниматься, под угрозой подтопления еще около сотни дворов. Со вчерашнего дня на месте работают передвижные насосные станции, для минимизации дальнейших подтоплений водники и спасатели укрепляют дамбы мешками с песком», – отметил Москаль.

Также отмечается, что ниже по течению Боржава также вышла на пойму, подтоплены парниковые участки в Заречье и Больших Комятах в Виноградовском районе. На левобережье Б. Комьят возникла угроза подтопления жилых домов, поэтому водники спецтехникой прорыли дамбу на правом берегу и пустили воду на сельхозугодья. Сегодня в 11:00 дорога «Заречье - Б. Комяты» будет перекрыта до конца дня, объезд транспорта (в том числе тяжеловесного) будет осуществляться через Берегово и Виноградов, а также через Иршаву - Долгое - Липецкую Поляну и Хуст.

В целом по области местными стоками подтоплены более тысячи гектаров сельхозугодий, на откачке воды работают 17 насосных станций.

Фото: Mukachevo.net

«По состоянию на 9:30 вода в Латорице не достигает всего 60 см до исторического максимума катастрофического паводка 2001 года и все еще продолжает прибывать. К вечеру исторический максимум может быть достигнут. Запас дамбы – до 1 метра, поэтому, надеемся, обойдется без серьезных последствий. О чрезвычайной ситуации предупреждены наши соседи в Венгрии и Словакии, куда направляется паводковая волна», – подчеркнули в ОГА.

По данным администрации, в горной местности области дождь перешел в снег, который постепенно движется в низменные районы. Дорожникам дано поручение сделать максимум для обеспечения нормального проезда через перевалы на административной границе Закарпатья.

«Начиная с ночи, температура по всей территории области понизится, на дорогах появится гололедица. Осадки будут продолжаться еще несколько часов и прекратятся в субботу вечером. Паводковая ситуация находится под постоянным контролем органов государственной власти, спасателей и водников», – сказано в сообщении.