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Несмотря на значительные осадки, все поезда курсируют, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Работа по очистке путей, гонки, стрелочных переводов продолжается круглосуточно - ночью работало 1492 железнодорожники, из которых 888 путейцев.

По состоянию на 5:00 19 декабря 2017 из-за непогоды задерживались 30 пассажирских поездов. Среднее время задержки до 25 минут. Только два поезда Киев-Ивано-Франковск и Хмельницкий - Москва задерживаются на более часа.

Также на Львовской железной дороге ночью работала снегоочистительная путевая машина. Всего от снега было очищено 3049 стрелочных переводов и 255 пассажирских платформ.

В течение ночи осадки в виде снега наблюдались на территории Юго-Западной и Одесской железных дорог. Наибольшая толщина снежного покрова была в Сянках – 45 см, Киеве – 18 см и Вапнярке – 15 см.

Напомним, 18 декабря в Киеве выпало около 30% месячной нормы осадков. Во вторник, 19 декабря, в Киеве ожидается ночью сильный снег, днем ​​– умеренный, ночью и утром порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица. 

В связи с ухудшением погодных условий наземный общественный транспорт в Киеве курсирует без соблюдения расписания движения
ForUm

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