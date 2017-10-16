Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд ходатайство о разрешении на заочное осуждение народного депутата Александра Онищенко. Об этом руководитель САП Назар Холодницкий сказал в интервью Цензор.Нет.

«Будет заочное расследование, ходатайство о специальной процедуре осуждения подано», – заявил он.

По словам руководителя САП, уголовное дело, возбужденное по факту обнародования так называемых «пленок Онищенко», не закрыто.

«По пленкам Онищенко прокурорами даны указания еще в январе. Я тогда говорил, что он должен дать еще какие-то доказательства, которые подтверждают его слова. Он не предоставил доказательств. Поэтому оснований для объявления кому-либо подозрений нет. Дело еще не закрыли. Может, он еще и предоставит какую-то информацию», – сказал Холодницкий.

Напомним, Александра Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания «газовой схемы». По предварительным данным, в результате разоблаченной схемы государству был нанесен ущерб на сумму 3 млрд грн, из которых 1,6 млрд - это средства, полученные от перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия, 1,3 млрд - это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.

В июле 2016 года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Онищенко, а также дала разрешение на его арест. После этого нардеп сбежал в Великобританию.

Как известно, Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.